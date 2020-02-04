Astsubay alımı 2020 başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 Jandarma astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ast subay olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. Konuyla ilgili açıklama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan geldi. 4 Şubat'ta başlayacak başvurular ile 3 bin 500 astsubay alınacak. Peki, astsubay alımı ne zaman sona erecek? Başvuru şartları nelerdir? Haberimizin içerisinden başvuru kılavuzuna ulaşabilir, '2020 Jandarma astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri nelerdir?' sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 bin 500 astsubay alacak. Jandarma astsubay alımı başvuruları için geri sayım başladı, başvurular 4 Şubat'ta başlayacak ve 21 Şubat'a kadar sürecek.

JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

-Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

-Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

-Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS'den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

JANDARMA ASTSUBAY SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ''Sonuç Bilgileri" bölümü altında ''Sonuçlarım" kısmında ilan edilecektir.