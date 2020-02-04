Haberler Yaşam Haberleri Kayınbiraderini öldüren enişte ve iki kardeşine 25'er yıl hapis cezası verildi

Kayınbiraderini öldüren enişte ve iki kardeşine 25'er yıl hapis cezası verildi Sanıklardan birinin ayrıca "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 4 ay, diğer ikisinin de 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

AA Yaşam Giriş Tarihi: 4.2.2020 16:53 ABONE OL