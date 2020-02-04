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ve 'ta ? Bugün okullar nerede tatil? Resmi açıklama geldi...

tarafından verilen son dakika kar yağışı uyarılarının ardından ve 'ta ? Sorusu internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Geceden bu yana etkisini bu iki ilimizde gösteren kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından ise Kaymakamlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kar tatili açıklaması geldi ve bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Vatandaşlar internet üzerinden "Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi? Bugün okullar nerede tatil? Resmi açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:38 ABONE OL
Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi? Bugün okullar nerede tatil? Resmi açıklama geldi...

ve 'ta ? Sorusu vatandaşların gündemindeki yerini alıyorum. Ajanslardan geçen bilgiyle kar yağışı nedeniyle eğitime belirli yerlerde ara verildiği haberi geldi. tarafından son dakika kar yağışı açıklamalarının ardından yaşanan bu gelişme özellikle ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen sebebiyle gerçekleştirildi. Açıklamalar Kaymakamlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapıldı. Vatandaşlar internet üzerinden "Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi? Bugün okullar nerede tatil? Resmi açıklama geldi...

KAYSERİ VE SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? İŞTE O AÇIKLAMALAR...

Haberimizin devamından Kayseri ve Sivas'ta eğitime kar tatili verilen ilçelere ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

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Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi? Bugün okullar nerede tatil? Resmi açıklama geldi...
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