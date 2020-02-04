Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi? Sorusu vatandaşların gündemindeki yerini alıyorum. Ajanslardan geçen bilgiyle kar yağışı nedeniyle eğitime belirli yerlerde ara verildiği haberi geldi. Meteoroloji tarafından son dakika kar yağışı açıklamalarının ardından yaşanan bu gelişme özellikle ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen hava durumu sebebiyle gerçekleştirildi. Açıklamalar Kaymakamlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapıldı. Vatandaşlar internet üzerinden "Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi? Bugün okullar nerede tatil? Resmi açıklama geldi...

KAYSERİ VE SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? İŞTE O AÇIKLAMALAR...

Haberimizin devamından Kayseri ve Sivas'ta eğitime kar tatili verilen ilçelere ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz...