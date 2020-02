Koronavirüs salgını SARS’ı geçti

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık günü ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 362'ye, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 335'e yükseldi. Salgında can kaybı sayısı Çin'de 2002-2003 yıllarında şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) neden olduğu ölü sayısını geçti. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır. Virüsü taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 21 bin 558'e ulaşırken, müşahede altına alınan kişi sayısı 152 bin 700'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 521 kişi de taburcu edildi, Çin ana karası dışında enfekte sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 8, Tayvan'da ise 10'a yükseldi. SARS virüsünün ölüm oranı yüzde 10 civarında seyrederken, koronavirüste ölüm oranı yüzde 2 civarında değerlendiriliyor. Çin'de 2002-2003 yıllarında SARS'dan dolayı 349 kişi yaşamını yitirmişti.Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 829 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte can kaybının 350'si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177'si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey eyaletinde görüldü. Eyaletin başkenti Vuhan'da vaka sayısı ise 5 bin 142 oldu. Ayrıca yoğun şekilde koronavirüs tespit edilen eyaletlerde ise vaka sayısı Cıciang'da 724, Guangdong'da 683, Hınan'da 566, Hunan'da 521, Anhui'de 408, Ciangşi'de 391, Ciangsu'da 271, Sıçuan'da 254, Şandong'da 246'ya yükseldi. Vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin'de 191, Şanghay'da 193, Çongçing'de 300, Tiencin'de 48'e ulaştı. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de düzenlediği basın toplantısında Çinli bilim insanlarının yeni tip koronavirisü karşı ilaç ve aşı geliştirmek için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.Çin, ABD'nin kendilerine karşılık yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı aldığı önlemlerin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiyelerine uymadığını ve "aşırı" olduğunu iddia etti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı ülkeler, özellikle de ABD, virüs salgınına abartılı tepkiler verdi. ABD, virüs konusunda bize yardım etmedi ve aralıksız olarak panik yarattı. Umarız ülkeler bundan sonra anlaşılır, sakin ve bilime dayalı tepkiler verir. İnsanların güvenliği en büyük önceliğimiz" dedi. Güney Kore'de yeni tip koronavirüs salgınına önlem olarak yaklaşık 800 asker karantinaya alındı. Avustralya'nın Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye eden uçak, bu kişilerin iki hafta karantina altında kalacağı Christmas Adası'na doğru yola çıktı. Kazakistan, virüs salgınına karşı aldığı ek tedbirler kapsamında dün itibarıyla Çin'e tüm uçuşları askıya aldı.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koranavirüsü ile ilgili bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Çarşamba gününden (yarın) itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" dedi. Bakan Koca, şunları söyledi:ÖNLEMİ: Özellikle Uzak Doğu Asya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının doğru olacağını ve yarından (bugün) itibaren biz de bakanlık olarak uygulamaya geçeceğimizi söylemek istiyorum.Salgının merkezi Vuhan şehri iken, olgu sayılarının giderek diğer şehirlere ve eyaletlere de uzamış olması ve sayıların giderek artması nedeniyle Çin'den gelen uçuşların belli bir süreyle olması şeklinde Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Bu çerçevede çarşambadan itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonu itibariyle devam edip etmeyeceği konusu tekrar değerlendirilerek aldığımız kararı kamuoyuyla da paylaşmış oluruz. Karar, sadece yolcu uçaklarını kapsıyor.Karantinadaki 61 kişiden alınmış numunelerinin sonuçları çıktı. Bu 61 kişiden alınan numunelerin negatif olduğunu yani koronavirüs hastası olmadıklarını ayrıca ifade etmek istiyorum. Öte yandan Türk Hava Yolları da Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian kentleri için 9 Şubat'a kadar aldıkları durdurma kararını şubat sonuna kadar uzattığını açıkladı. ANKARATayland'da virüs taşıyanyaşlı kadın iyileştirildiSAĞLIK Bakanlığı, dünya genelinde görülmeye başlanan koronavirüs nedeniyle birçok noktada tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda limanlarda yapılan denetimler de yoğunlaştı. İstanbul Ambarlı Limanı'na çeşitli ülkelerden ve özelikle Çin'den gelen gemilere yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Koronavirüs enfeksiyonu konusunda tüm dünya davet beklemeksizin Çin halkıyla dayanışma içerisinde olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı olarak Çin halkının bu zorlu günlerinde yanlarında olduğumuzu, dostane duygularımızı teyiden bildiririz" ifadelerini kullandı.ÇİN'İN Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs (2910-nCoV) salgını nedeniyle 10 günde inşa edilen hastane hizmete girdi. 1000 yataklı hastane, Pekin'de 2003'te SARS nedeniyle inşa edilen bir hastanenin birebir aynısı olacak şekilde tasarlandı. 50 bin metrekarelik alanda farklı mesleklerden 7 bin kişilik ekiple inşa edilen 2 katlı hastanenin 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Hastaneye önceki gün ülkenin 4 kentinden kalkan 8 uçakla 1400 askeri sağlık personeli getirilmişti. AAKoronavirüsten Çin dışında ilk can kaybı pazar günü Filipinler'de kayda geçti. Dünya genelinde Çin dışında tespit edilen koronavirüs vakalarının dağılımı ise şöyle:Japonya: 20Tayland: 19Singapur: 18Güney Kore: 15Avustralya: 12Almanya: 10ABD: 11Malezya: 8Fransa ve Vietnam: 6Birleşik Arap Emirlikleri: 5Kanada: 4İngiltere, Rusya, İtalya, Hindistan: 2Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İspanya, İsveç: 1

BUGÜN NELER OLDU