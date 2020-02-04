Kumburgaz fay hattı nerede? İstanbul Kumburgaz'daki fay hattı nereden geçiyor, uzunluğu kaç km?

Kuzey Anadolu fay hattının Kumburgaz kolu Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığından geçiyor. Marmara fayı üzerinde yer alıp deprem açısından suskun olan ve dolayısıyla kırılması yönünde beklentiler bulunan Kumburgaz fay segmentinin yeri ve uzunluğu merak ediliyor. Son olarak ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün Kumburgaz fay hattına dikkat çektiği açıklamalarının ardından bu fay hattı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen soruların yanıtları…

KUMBURGAZ NEREDE?

Kumburgaz, İstanbul'un Avrupa yakasında ve Marmara Denizi kıyısında 1.892 hektarlık bir alanda kurulmuştur. 8 kilometrelik bir sahil şeridine sahiptir. Çatalca ilçesine bağlıyken 1988 yılında Büyükçekmece'nin ilçe olmasının ardından bu ilçeye bağlı bir belde olmuştur. Kumburgaz'ın batısında Celaliye-Kamiloba Beldesi, doğusunda Mimarsinan Beldesi, kuzeyinde Celaliye-Kamiloba ile Tepecik Beldesi, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır.