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Kuşadası’nda orta refüje daldı

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje daldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 06:44 ABONE OL
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
Kaza Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 US 5681 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje daldı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri ekipleri, kaza sebebiyle yağlanan yolu kum dökerek temizledi. Kaza nedeniyle Candan Tarhan Bulvarı bir süre tek şerit ilerledi. Çekici yardımıyla otoparka çekildikten sonra trafik normale döndü.
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Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
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