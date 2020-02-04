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çalışma ve mesai saatleri 2020: Macrocenter şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Antalya şehirlerinde çok sayıda şubesi bulunan Macro center 2020 çalışma saatleri merak ediliyor. Ülkemizin köklü süpermarket zincirlerinden bir tanesi olan , pek çok farklı ürünü raflarında barındırıyor. Ürün çeşitliliği açısından müşterilerine yaşattığı alışveriş deneyimi sayesinde sıklıkla tercih edilen bir süpermarket markası olan Macrocenter açılış ve kapanış saatlerini bir araya getirdik. , kaçta kapanıyor sorularını yanıtladık.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 11:25 ABONE OL
Macrocenter çalışma ve mesai saatleri 2020: Macrocenter şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Macrocenter marketleri açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı, öğle arası çalışma sistemi merak ediliyor. Macrocenter ürün çeşitliliği açısından ülkemizin en gelişmiş süpermarketlerinden bir tanesi. Bu sayede kazandığı popülarite ile uzun yıllardır en çok tercih edilen süpermarket markalarından bir tanesi olan Macrocenter'in açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. "Macrocenter saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularını yanıtladık. İşte öğle arası ve resmi tatil günleri ile birlikte Macrocenter açılış ve kapanış saati…

Sizin için hazırladığımız haberimizden, 2020 Macrocenter mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir, Macrocenter marketlerinin kaçta açılıp kaçta kapandığını, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

MACROCENTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yurt çapında çok sayıda şubesi bulunan ve cazip fırsatlarıyla çok sayıda müşteriye hizmet veren Macrocenter, haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ürün çeşitliliği açısından da oldukça cazip fırsatlar barındıran Macrocenter marketlerinin çalışma saatleri genel olarak aynıdır.

MACROCENTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren Macrocenter şubelerinin sabah açılış saati 09:00'dır.

MACROCENTER ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: Migros Mağazaları'nın, luxury kategorisinde hizmet veren, Türkiye'de İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere sadece 5 şehirde şubesi bulunan Macrocenter süpermarketleri cuma günleri de dahil olmak üzere öğle arası tatili vermemektedir.

MACROCENTER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:00

Macrocenter kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 09:00'da açılan şubeler akşam 21:00'da kapanır.

MACROCENTER RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Macrocenter şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

MACROCENTER İLETİŞİM BİLGİLERİ 2020

Müşteri Hizmetleri Hattı: 444 10 44

E-posta: iletisim@migros.com.tr

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Macrocenter çalışma ve mesai saatleri 2020: Macrocenter şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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