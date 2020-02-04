Migros çalışma ve mesai saatleri 2020: Migros şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizin en popüler market zincirlerinden bir tanesi olan Migros, uzun yıllardır en çok tercih edilen marketler arasında yer alıyor. Kurulduğu günden bu yana farklı ve indirimli ürünler ile ar talep isteğinin ilk sıralarında yer almayı başaran Migros market 2020 çalışma saatleri merak ediliyor. Çok sayıda ürünü raflarında barındıran ve müşterilerine her aradıklarına bulduğu bir alışveriş deneyimi yaşatan Migros marketlerini tercih edenlerin merak ettikleri "Migros saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularını yanıtladık. İşte öğle arası ve resmi tatil günleri ile birlikte Migros açılış ve kapanış saati…

Sizin için hazırladığımız haberimizden, 2020 Migros mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir, Migros marketlerinin kaçta açılıp kaçta kapandığını, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yurt çapında çok sayıda şubesi bulunan ve cazip fırsatlarıyla çok sayıda müşteriye hizmet veren Migros, haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ürün çeşitliliği açısından da oldukça cazip fırsatlar barındıran Migros marketlerinin çalışma saatleri genel olarak aynıdır.

MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren Migros şubelerinin sabah açılış saati 09:00'dır.

MİGROS ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: Migros marketlerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. Migros market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

MİGROS SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:00

Migros kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 09:00'da açılan şubeler akşam 21:00'da kapanır.

MİGROS RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Migros şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

MİGROS İLETİŞİM BİLGİLERİ 2020

Migros Müşteri Hizmetlerine haftanın her günü 08:30-24:00 saatleri arasında 444 10 44 aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Migros Ticaret A.Ş. Adres: Atatürk Mah. Turgut Özal Caddesi No:7 34758 Ataşehir / İSTANBUL

Telefon: 0 216 579 30 00

Faks: 0 216 579 35 00

E-posta: iletisim@migros.com.tr

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