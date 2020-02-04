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Son dakika: canlı yayında cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Pınar Kaynak'ın katili kim?

cinayeti ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri tüm 'nin kanını dondurmaya devam ediyor. 2 buçuk yıl önce 'da vahşice katledilen talihsiz kadının davasında ve canlı yayında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken herkesin aklında Pınar Kaynak'ın katili kim? Sorusu yer alıyor. Cesedinin üzerinde tam 5 ayrı kişiye ait sperm örneği tespit edilen genç kadının öldürülmeden önce tecavüze uğradığının inceleme raporunda ortaya çıkması herkesin kanını dondururken olay yeri inceleme raporunda yer alan zincir detayı ise tüm Müge Anlı canlı yayın izleyicilerini şok etmişti. İşte Trabzon'da yaşanan korkunç cinayetin perde arkası ve Müge Anlı Pınar Kaynak cinayeti son dakika gelişmeleri ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 08:38 ABONE OL
Son dakika: Müge Anlı canlı yayında Pınar Kaynak cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Pınar Kaynak'ın katili kim?

programında çözülmeye çalışılan cinayeti son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından son zamanlarda yoğun olarak takip ediliyor. Atv ekranlarının reyting rekortmeni programına son günlerde çok konuşulan Pınar Kaynak cinayetinin perde arkasında 24 yaşındaki genç kadının 2.5 yıl önce 'da vahşice katledilmesi ile cesedinin üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda tam 5 ayrı kişiye ait sperm örneğinin tespit edilmiş ve genç kadının kafasının taşla ezildiği rapordaki kan donduran detaylar arasındaki yerini almıştı. Talihsiz kadının ölümü tüm 'de gündem haline gelirken Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ve ekibi ise olayın perde arkasını araştırmaya başladı. İşte Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri ve detaylar…

MÜGE ANLI CİNAYETİN PERDE ARKASINI ARAŞTIRIYOR! PINAR KAYNAK'IN KATİLİ KİM?

Atv ekranlarının en çok izlenen programları arasında yerini alan Müge Anlı canlı yayın programında son günlerde üzerinde durulan tüm stüdyonun kanını donduran gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte yaşanan vahşetle ilgili tüm detaylar…

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Son dakika: Müge Anlı canlı yayında Pınar Kaynak cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Pınar Kaynak'ın katili kim?
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