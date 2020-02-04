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2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Müslüman aleminin merakla beklediği 2020 Bayramı’na geri sayım başladı. Kalabalık sofralarda iftarların açılacağı ve bol duaların yapılacağı bu mübarek ay bin aydan daha hayırlı kabul ediliyor. süresi boyunca Müslümanlar 30 gün oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan ayı geldiğinde sofralarda bereket, sokaklarda neşe, evlerde huzur gözlenir. Peki başlıyor? hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:17 ABONE OL
2020 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

ne zaman başlıyor? Sofraların bereketlendiği ve bolca dua edilen bu ayda vatandaşlar oruç tutacak. Allah'ın müslümanlara müjdelediği bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini de içinde barındıran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan'a ise kısa süre kaldı. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanıyor. Peki, 2020 başlıyor? hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020

Şubat ayının gelmesi ile birlikte Ramazan ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. On bir ayın sultanını büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar 2020 Ramazan Bayramı tarihine bu başlık altından erişebilir.

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2020 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
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