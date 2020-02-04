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zaman, hangi gün kutlanacak? Diyanet takviminde Regaip Kandili 2020 tarihi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2020 dini günler takvimi tarafından yayımlandıktan sonra vatandaşlar kandil tarihleri ve bayram günlerini araştırmaya başladılar. En çok merak edilen konular arasında Regaib kandili ne zaman hangi gün sorusu yer alıyor. Mübarek üç aylar ve tarihlerini sizin araştırdık. Peki, 2020 Regaip kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Haberimizde, Regaip Kandili tarihine ulaşabilir ve 2020 önemli dini günleri bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:26 ABONE OL
Regaip Kandili zaman, hangi gün kutlanacak? Diyanet takviminde Regaip Kandili 2020 tarihi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Regaip Kandili ve mübarek üç aylar yaklaşıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dışında en çok araştırılan konular arasında yer alan bu tarihler belli oldu. 2020 senesine girmemizle birlikte dini tarihler, Regaip Kandili tarihi ve Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilhassa, 2020 Regaip Kandili tarihi ve '2020 Regaip Kandili ne zaman' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2020 yılı başlarında, Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı başlangıcı ve diğer dini günler ile ayların başlangıcını belirten 2020 takvimini yayınladı. Diyanet İşleri takvimine göre Regaip Kandili tarihi aşağıdaki şekilde yer alıyor:

İşte 2020 Regaip kandili tarihi...

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Regaip Kandili zaman, hangi gün kutlanacak? Diyanet takviminde Regaip Kandili 2020 tarihi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
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