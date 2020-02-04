Son dakika haberi: Elazığ ve Manisa dün gece yeni depremlerle sarsıldı! 5 dakikada 5 deprem meydana geldi...

Dünyada ve ülkemizde yaşanmaya devam eden sarsıntılara dün gece saatlerinde bir son dakika haberi ile özellikle Manisa'da peş peşe deprem olduğu bilgisi ulaştı. Çevre illerden hissedilmekte olan şiddetli sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken sosyal medya üzerinden de vatandaşlar korku dolu anlarına ait detayları paylaştı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yaşanan afetin şiddeti ve derinliği de resmi site üzerinden paylaşıldı. AFAD verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Haberimizin devamından son dakika Manisa ve Elazığ'da yaşanan sarsıntılar ile ilgili tüm detaylara ve 4 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

MANİSA VE ELAZIĞ DÜN GECE YENİ DEPREMLERLE SARSILDI!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 dakikada en büyüğü 4,0 olan 5 artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü verilerinden derlenen bilgiye göre, Akhisar'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi.

İşte dün akşam yaşanan afetin tüm detayları ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...