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Son dakika haberi: ve dün gece yeni depremlerle sarsıldı! 5 dakikada 5 meydana geldi...

Dün gece saatlerinde gelen son dakika haberine göre ve ile yeniden sarsıldı. Yaşanan sarsıntıların şiddetleri Kandilli Rasathanesi ve tarafından duyurulurken vatandaşları tedirgin etmeye devam eden bu afetin başta olmak üzere çevre illerden hissedildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı. Vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdi. Ülkemizde son olarak yaşanan ve derin yaralar alınmasına sebep olan Elazığ depremi sonrasında yaşanan maddi ve manevi kaybın üzüntüsünü yaşarken yaşanan sarsıntılar özellikle o illerde yaşayan vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. İşte 4 Şubat son depremler listesi ve dün gece gelen son dakika haberi Manisa ve Elazığ'da yaşanan sarsıntılar ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 08:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Elazığ ve Manisa dün gece yeni depremlerle sarsıldı! 5 dakikada 5 deprem meydana geldi...

Dünyada ve ülkemizde yaşanmaya devam eden sarsıntılara dün gece saatlerinde bir son dakika haberi ile özellikle 'da peş peşe olduğu bilgisi ulaştı. Çevre illerden hissedilmekte olan şiddetli sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken sosyal medya üzerinden de vatandaşlar korku dolu anlarına ait detayları paylaştı. Kandilli Rasathanesi ve tarafından yaşanan afetin şiddeti ve derinliği de resmi site üzerinden paylaşıldı. AFAD verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü 'ın Sivrice ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Haberimizin devamından son dakika Manisa ve Elazığ'da yaşanan sarsıntılar ile ilgili tüm detaylara ve 4 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

MANİSA VE ELAZIĞ DÜN GECE YENİ DEPREMLERLE SARSILDI!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 dakikada en büyüğü 4,0 olan 5 artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü verilerinden derlenen bilgiye göre, Akhisar'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi.

İşte dün akşam yaşanan afetin tüm detayları ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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Son dakika haberi: Elazığ ve Manisa dün gece yeni depremlerle sarsıldı! 5 dakikada 5 deprem meydana geldi...
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