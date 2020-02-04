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Son Dakika Haber: Elazığ ve ’da korkutan ! ve son depremler listesi BURADA...

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Elazığ ve ’da korkutan bir meydana geldi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 07:49 ABONE OL
Son Dakika Haber: Elazığ ve Manisa’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre bir son dakika depremi meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 00.18'de yerin 9.9 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde deprem meydana gelen depremin ardından Elazığ'da da saat 01.19'da yerin 5.0 kilometre derinliğinde 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: ELAZIĞ VE MANİSA'DA DEPREM! KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Manisa'nın Akhisar ve Elazığ'ın Sivrice İlçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

İşte depremin detayları...

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Son Dakika Haber: Elazığ ve Manisa’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...
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