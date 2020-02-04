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Son dakika haberi: ’da korkutan yeni ! İzmir'de de hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akhisar'da korkutan bir meydana geldi. Şiddetli deprem İzmir'de de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 20:19 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 20:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Manisa’da korkutan yeni deprem! İzmir'de de hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre bir son dakika depremi meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Deprem İzmir'de de hissedildi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: MANİSA'DA YENİ DEPREM! KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

İşte depremin detayları...

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Son dakika haberi: Manisa’da korkutan yeni deprem! İzmir'de de hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…
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