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Son dakika haberi: kar yağışı için birçok ile tarih verdi! 'a kar ne zaman yağacak?

tarafından gelen son dakika haberi ile beklenen kar yağışının bu hafta içerisinde geleceği haberi geldi. Ülkenin doğu kesimlerinde kar yağışı ile etkisini gösteren kış mevsimi Batı bölgelerinde ise ciddi sıcaklık düşüşleri ile kendisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji resmi sitesi üzerinden yayınladığı 5 günlük hava durumu raporlarında verdiği kar yağışı haberinin ardından internet üzerinden vatandaşlar araştırmalarına başladı. Bu gelişmenin ardından Valilik tarafından da açıklama geldi. Yapılan açıklamada sıcaklıkların 10 derece düşeceği vurgulanırken vatandaşların yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte 4 Şubat Meteoroloji hava durumu gelişmeleri ve son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 06:59 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 07:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteoroloji kar yağışı için birçok ile tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Önümüzdeki günlere ait Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kış mevsiminin neredeyse tüm yurtta etkisini göstermesi üzerine gelen flaş gelişmede bu hafta için kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu gelişmenin ardından ise Valilik tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sıcaklık derecelerinin 10 derece düşeceği bildirilirken vatandaşların yaşanabilecek tüm olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması gerektiğine dair uyarı da yapıldı. Vatandaşlar internet üzerinden " İstanbul'da kar ne zaman yağacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen tüm son dakika uyarıları ve diğer detayları derlediğimiz haberimizde İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusunun cevabına ve 4 Şubat Türkiye geneli hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz…

4 ŞUBAT BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

MGM 4 Şubat hava durumu tahminleri gün içerisinde yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından günlük sıcaklık tahminlerine ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Son dakika haberi: Meteoroloji kar yağışı için birçok ile tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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