Son dakika haberi: Meteoroloji kar yağışı için birçok ile tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Önümüzdeki günlere ait Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kış mevsiminin neredeyse tüm yurtta etkisini göstermesi üzerine gelen flaş gelişmede bu hafta için İstanbul kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu gelişmenin ardından ise Valilik tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sıcaklık derecelerinin 10 derece düşeceği bildirilirken vatandaşların yaşanabilecek tüm olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması gerektiğine dair uyarı da yapıldı. Vatandaşlar internet üzerinden " İstanbul'da kar ne zaman yağacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen tüm son dakika hava durumu uyarıları ve diğer detayları derlediğimiz haberimizde İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusunun cevabına ve 4 Şubat Türkiye geneli hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz…

4 ŞUBAT BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

MGM 4 Şubat hava durumu tahminleri gün içerisinde yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından günlük sıcaklık tahminlerine ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…