Son Dakika Haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert’te ikinci Palu ailesi vakası! ‘Üç harfliler seni çarpacak dedi ve...’

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü bölümünde akıllara durgunluk veren bir olay işlendi. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz sosyal medya üzerinden İhsan Çapar ile tanışıyor ve ikili belli bir süre süren birliktelikten sonra evlenme kararı alıyor. Adile Hanım'ı istemek için babası ve hoca olduğunu söylediği birini alıp evlerine giden İhsan Çapar, 'Evinizden define çıkartacağız' diyerek Adil Hanım ve Babası Mehmet Bey'i 350 bin lira dolandırıyor. Olaylar zinciri bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Anlatılan bu olaylar stüdyoda şok etkisi yaratırken akıllara geçtiğimiz yıl yaşanan Palu ailesi vakasını getirdi. İşte Adile Yeşilgöz ve babasının başına gelen olay ile ilgili son dakika gelişmeleri…

MÜGE ANLI'DA İKİNCİ PALU VAKASI OLAYI! 'ÜÇ HARFLİLERDEN ÇOCUĞUM VAR'

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü bölümünde yaşanan olaylar zinciri akıllara geçtiğimiz yıl yaşanan Palu ailesi vakasını getirdi. İşte Müge Anlı'da yaşanan akılalmaz olayın ayrıntıları…