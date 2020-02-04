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Haberi: ile Tatlı Sert’te ikinci Palu ailesi vakası! ‘Üç harfliler seni çarpacak dedi ve...’

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert’te kayıp dosyalar, faili meçhul cinayetler çözülmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan ’in bugünkü programında stüdyodakileri şoke eden gelişmeleri yaşandı. Canlı yayına katılan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey’in yaşadıkları herkesi şaşkına çevirirken, akıllara daha önce çözümlenmiş olan esrarengiz Palu ailesi vakasını getirdi. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz sosyal medya üzerinden tanıştığı İhsan Çapar ile birlikte ortak evlilik kararı alıyor. Tüm olaylar zinciri ise bu noktadan sonra başlıyor. İhsan isimli şahısın aileye yaptıkları ve daha sonra üç harfliler seni çarpacak diyerek dolandırıp kaçması akıllara durgunluk verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 12:37 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert’te ikinci Palu ailesi vakası! ‘Üç harfliler seni çarpacak dedi ve...’

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'in bugünkü bölümünde akıllara durgunluk veren bir olay işlendi. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz sosyal medya üzerinden İhsan Çapar ile tanışıyor ve ikili belli bir süre süren birliktelikten sonra evlenme kararı alıyor. Adile Hanım'ı istemek için babası ve hoca olduğunu söylediği birini alıp evlerine giden İhsan Çapar, 'Evinizden define çıkartacağız' diyerek Adil Hanım ve Babası Mehmet Bey'i 350 bin lira dolandırıyor. Olaylar zinciri bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Anlatılan bu olaylar stüdyoda şok etkisi yaratırken akıllara geçtiğimiz yıl yaşanan Palu ailesi vakasını getirdi. İşte Adile Yeşilgöz ve babasının başına gelen olay ile ilgili gelişmeleri…

MÜGE ANLI'DA İKİNCİ PALU VAKASI OLAYI! 'ÜÇ HARFLİLERDEN ÇOCUĞUM VAR'

'in bugünkü bölümünde yaşanan olaylar zinciri akıllara geçtiğimiz yıl yaşanan Palu ailesi vakasını getirdi. İşte Müge Anlı'da yaşanan akılalmaz olayın ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert’te ikinci Palu ailesi vakası! ‘Üç harfliler seni çarpacak dedi ve...’
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