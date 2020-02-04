Son dakika haberi: Ünlü Deprem uzmanından flaş açıklama! O illerde yaşayanlar dikkat!

Ülkemizin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunması ve aktif deprem kuşağında bulunması nedeniyle ülke sınırları içinde ve dışında yer alan kara ve denizlerde meydana gelen depremler sonucunda çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde sarsıntılara maruz kalıyoruz. En son Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da yoğun olarak hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olmuştu. Halen aralıklı olarak artçı şiddetlerde depremlerin devam ettiği bölgedeki bu sarsıntıların ardından pek çok deprem uzmanı ve araştırmacısı etkili olan depremlere ilişkin yaptıkları bilimsel çalışmalardan elde ettikleri bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar önemli açıklamalarda bulundu ve o illerde yaşayan vatandaşları uyardı. İşte son dakika açıklamasından bazı satır başları….