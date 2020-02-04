Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Ünlü Deprem uzmanından flaş açıklama! O illerde yaşayanlar dikkat!

Son dakika haberi: Ünlü uzmanından flaş açıklama! O illerde yaşayanlar dikkat!

Aktif ve diri fay hatlarının uzanış doğrultusu içerisinde bulunan ülkemizde meydana gelen felaketleri sonucu yakın tarihlerde merkez üssüne yakın bölgelerde bulunan il ve ilçelerde bulunan yerleşim yerlerinde yıkımlar meydana gelmiş can kayıpları olmuştu. Ülke sınırları içerisinde ve dışındaki kara ve denizlerde meydana gelen depremlerle birlikte konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren uzman isimlerden son dakika açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’da da şiddetli olarak hissedilen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından halen küçük ve orta şiddetlerde artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar önemli açıklamalarda bulunarak o illerde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. İşte son dakika gelişmesiyle ilgili tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 19:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü Deprem uzmanından flaş açıklama! O illerde yaşayanlar dikkat!

Ülkemizin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunması ve aktif kuşağında bulunması nedeniyle ülke sınırları içinde ve dışında yer alan kara ve denizlerde meydana gelen depremler sonucunda çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde sarsıntılara maruz kalıyoruz. En son Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da yoğun olarak hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olmuştu. Halen aralıklı olarak artçı şiddetlerde depremlerin devam ettiği bölgedeki bu sarsıntıların ardından pek çok deprem uzmanı ve araştırmacısı etkili olan depremlere ilişkin yaptıkları bilimsel çalışmalardan elde ettikleri bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar önemli açıklamalarda bulundu ve o illerde yaşayan vatandaşları uyardı. İşte son dakika açıklamasından bazı satır başları….

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ünlü Deprem uzmanından flaş açıklama! O illerde yaşayanlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN