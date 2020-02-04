SON DAKİKA HABERİ: Ünlü uzmandan o görüntüyle ilgili flaş açıklama! Elazığ depreminin ardından ortaya çıkmıştı...

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından konuya ilişkin ünlü uzmanlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde yıkım meydana gelmiş ve pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremin yankıları sürerken, şiddetli sarsıntının ardından ortaya çıkan o korkutucu görüntünün ne olduğu uzun süre tartışılmıştı. Konuyla ilgili olarak Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, merak edilen görüntüyle ilgili detaylı bilgiler sundu. İşte uzmandan gelen son dakika açıklamasına ilişkin tüm bilgiler…