Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > SON DAKİKA HABERİ: Ünlü uzmandan o görüntüyle ilgili flaş açıklama! Elazığ depreminin ardından ortaya çıkmıştı...

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü uzmandan o görüntüyle ilgili flaş açıklama! depreminin ardından ortaya çıkmıştı...

Ülkemiz, Kuzey ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş doğrultusunda bulunması ve aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle pek çok zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere maruz kalıyor. En son olarak ve Malatya’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Elazığ’da meydana gelen şiddetli sarsıntıda büyük yıkım yaşanmış ve pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Öte yandan büyük depremin sonrasında ortaya çıkan o korkunç görüntüyle ilgili pek çok iddiada bulunulmuştu. Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, söz konusu görüntüyle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. İşte Prof. Dr. Ercan Aksoy tarafından yapılan son dakika açıklamasından bazı satırbaşları…

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 19:30 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ünlü uzmandan o görüntüyle ilgili flaş açıklama! Elazığ depreminin ardından ortaya çıkmıştı...

Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından konuya ilişkin ünlü uzmanlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde yıkım meydana gelmiş ve pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremin yankıları sürerken, şiddetli sarsıntının ardından ortaya çıkan o korkutucu görüntünün ne olduğu uzun süre tartışılmıştı. Konuyla ilgili olarak Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, merak edilen görüntüyle ilgili detaylı bilgiler sundu. İşte uzmandan gelen son dakika açıklamasına ilişkin tüm bilgiler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Ünlü uzmandan o görüntüyle ilgili flaş açıklama! Elazığ depreminin ardından ortaya çıkmıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN