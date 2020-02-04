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: Türkiye'de ilk kez incelendi! Prof. Dr. Kutoğlu'ndan açıklaması: "İhtimal oldukça az..."

24 Ocak akşamı 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ ve Malatya'da toplam 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgede yaraları sarmak için çalışmalar devam ederken Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından yapılan inceleme depreme yol açan fay hattı hakkında yeni fikirler edinilmesine neden oldu. Prof. Dr. Kutoğlu'na göre depremin ardından 3 bin kilometrekare alan etkilendi, kırılmanın boyu 50 km, enine kırılmanın boyu da 70 km oldu. bilgisine göre; Kutoğlu; 'Elazığ depreminin yaşandığı yede 6.7'den daha büyük olma ihtimali şu an için oldukça az.' dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:33 ABONE OL
Son Dakika: Türkiye'de ilk kez incelendi! Prof. Dr. Kutoğlu'ndan deprem açıklaması: İhtimal oldukça az...

6.8 şiddetindeki 'ın Sivrice ilçesinde oldu fakat Malatya'nın Doğanyol ve Pötürge ilçelerinde de hissedildi. Hem AFAD hem de Kızılay depremin hemen ardından enkaz altındaki vatandaşları çıkarma çalışmalarına başladı. haberine göre Türkiye'de ilk kez yapılan çalışmayla Elazığ'daki depremin kırılma mekanizması ortaya çıkarıldı. Hem Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hem Avrupa Uzay Ajansının Sentinel uydusundan hem de bölgedeki GPS verilerinden alınan bilgilere göre depremin fay hattı haritası incelendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Son Dakika: Türkiye'de ilk kez incelendi! Prof. Dr. Kutoğlu'ndan deprem açıklaması: "İhtimal oldukça az..."
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