Son Dakika: Türkiye'de ilk kez incelendi! Prof. Dr. Kutoğlu'ndan deprem açıklaması: "İhtimal oldukça az..."

6.8 şiddetindeki deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesinde oldu fakat Malatya'nın Doğanyol ve Pötürge ilçelerinde de hissedildi. Hem AFAD hem de Kızılay depremin hemen ardından enkaz altındaki vatandaşları çıkarma çalışmalarına başladı. Son dakika haberine göre Türkiye'de ilk kez yapılan çalışmayla Elazığ'daki depremin kırılma mekanizması ortaya çıkarıldı. Hem Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hem Avrupa Uzay Ajansının Sentinel uydusundan hem de bölgedeki GPS verilerinden alınan bilgilere göre depremin fay hattı haritası incelendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...