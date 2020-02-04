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Son dakika: Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü

Gelen son dakika haberine göre; 'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine , UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 18:24 ABONE OL
Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Bize ilk gelen bilgi o yönde. Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Yoğun kar ve tipi etkili."

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Son dakika: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü
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