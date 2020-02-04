Soy isimle dalga geçilmesi meselesi yüzünden okul arkadaşını bıçakladı

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesindeki Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezinde meydana geldi. İddialara göre, merkezde eğitim gören öğrencilerden C.K, teneffüste çıkan kavgada M.T.'yi bıçakladı. Kavgayı diğer öğrenciler ayırırken bacağından hafif şekilde yaralanan M.T., ardından öğretmenler tarafından sağlık ocağına götürüldü. Kavganın M.T.'nin soy ismiyle dalga geçilmesi üzerine çıktığı öne sürüldü. Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından C.K., gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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