TOKİ kuraları 2020 ne zaman, hangi tarihlerde? TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu 100 bin konut projesi kapsamında yapılan 2020 TOKİ kuraları için vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruda bulunan kişiler yapılacak olan çekilişin sonucunu merak ederken internet üzerinden ise " 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?" sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor. E devlet ekranı üzerinden alınan başvuru işlemleri Ocak ayının ortalarında sona ermiş ve kayıt olan kişiler için geri sayım daha o zamandan itibaren başlamıştı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? 100 bin konut projesi başvuru sonuçları hangi tarihlerde açıklanacak? Tüm bu soruların cevabı ve son dakika gelişmeleri için haberimizin diğer sayfalarını ziyaret edebilirsiniz…

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Haberimizin diğer sayfalarından 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçlarına ve kura çekim tarihi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir, sorgulama ekranı ile beraber diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz…

TOKİ KURALARI NE ZAMAN HANGİ TARİHLERDE ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 vatandaşın başvuru yaptığı bildirilmişti aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kura çekimi tarihi de açıklandı.