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"Üstü kirli" diye küçük çocuğu otobüsten attı, çocuğu savunan yolcuyu darp etti!

'da özel halk otobüsü şoförü, "üstü ve ayakları kirli" diye bir çocuğu bağıra çağıra otobüsten indirdi. Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu ise darp etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 10:39 ABONE OL
Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı, çocuğu savunan yolcuyu darp etti!

Olay, Bursa'da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi. Kartını okutan çocuk daha sonra içeri doğru yürüdüğü sırada, otobüs şoförü, ayaklarındaki çamurlar otobüse yayıldığı için sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi. Durumu fark eden yolcular şoföre tepki göstermeye başladı.

Bursa'da 'Üstü kirli' diye küçük çocuğu otobüsten atan şoför yolcuların da gırtlağına yapıştı |Video

ÇOCUĞU SAVUNAN YOLCUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bir yolcunun ise kaydettiği görüntülerde, otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Yanında bir yakını daha olan şoför, yolcuyu darp etti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı. O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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"Üstü kirli" diye küçük çocuğu otobüsten attı, çocuğu savunan yolcuyu darp etti!
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