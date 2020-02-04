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'da çığ altındaki minibüse ulaşıldı

-Bahçesaray karayolunda çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan ve 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüsten 5 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vali Bilmez: Minibüsten çıkartılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 4.2.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 21:47 ABONE OL
Van'da çığ altındaki minibüse ulaşıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, çığ altında kalan minibüste 5 kişiyi kurtardı. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan ve içinde yolcuların bulunduğu belirtilen minibüs ile iş makinesine ulaşmak için olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor. Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! İşte son gelişmeler | Video VAN VALİSİ MEHMET EMİN BİLMEZ'DEN AÇIKLAMA Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Bilmez, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve kara yolları ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Çığın düştüğü bölgeye takviye ekipler sevk edildiğini belirten Bilmez, "Söz konusu bölgeye eğitimli köpeklerin de yer aldığı ekipler de gönderildi. Yoğun bir arama çalışması yürütülüyor. Minibüse şu an ulaşılmış değil. Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmış. Sağlık durumu iyi." dedi.

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Van'da çığ altındaki minibüse ulaşıldı
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