Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kimdir, Doğu Perinçek kaç yaşında ve nereli?

Doğu Perinçek'in hayatı zaman zaman vatandaşlar için merak konusu oluyor. Türkiye'de siyasi tarihin içerisinde aktif rol almış bir isim olan Doğu Perinçek'in oldukça hareketli bir siyasi hayatı var. Perinçek hakkında en çok araştırılan konular arasında Doğu Perinçek kimdir ve nereli sorusu yer alıyor. Doğu Perinçek'in hayatını sizin için haberimizde derledik. İşte, Vatan Partisi Genel Başkanlığı görevini sürdüreni bilindik siyasetçi Doğu Perinçek kimdir sorusunun yanıtı ve Doğu Perinçek'in hayatı...

DOĞU PERİNÇEK KİMDİR, NERELİ?

Doğu Perinçek 1942 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Doğu Perinçek, aslen Erzincan'lıdır. Aydınlık Gazetesi'ndeki yazılarından çok, siyasi parti genel başkanı kimliği ile tanınır. Aynı zamanda hukuk doktoru olan Perinçek, 15 Şubat 2015 tarihinden beri Vatan Partisi Genel Başkanlığı'nı yürütmektedir. Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı görevinde bulunan ve dört dönem Adalet Partisi'nden memleketi Erzincan'dan milletvekili seçilen, Sadık Perinçek ve Malatyalı olan Lebibe Perinçek'in oğlu olan Doğu Perinçek, babası yedek subaylık görevini yaptığı sırada Gaziantep'te doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Ankara Sarar İlkokulu, Atatürk Lisesi ve Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde yaptı. Ardından yüksek öğrenimini yapmak üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giren Perinçek, üniversite yıllarında bir süre Almanya'ya giderek çalıştı. 1962 ve 1963'te toplam 10 ay bulunduğu Almanya'da işçilik yapan Doğu Perinçek ve burada kaldığı dönemde Almanca öğrendi. Haziran 1964'te lisans öğrenimini tamamlayan Perinçek, aynı fakültenin Kamu Hukuku (Devlet Teorisi ve Kamu Hürriyetleri) kürsüsüne asistan olarak girdi. Aynı yıl siyasi görüş olarak Bilimsel Sosyalizmi benimsedi. Dört yıl Siyasi İlimler Derneği Türkiye Bölümü yöneticiliği, dört yıl Türk Hukuk Kurumu yöneticiliği yaptı.

İyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce bilen Doğu Perinçek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, gazeteci Şule Perinçek ile evlidir. Zeynep Perinçek, Kiraz Perinçek, Mehmet Perinçek ve Sadık Can Perinçek isimlerinde dört çocuğu bulunmaktadır.