Haberler
>
Yaşam Haberleri
>
Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! TEM'de kaza nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı
Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! TEM'de kaza nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı
İstanbul'dan gelen son dakika bilgisine göre TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Giriş Tarihi: 4.2.2020 15:14Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 15:21ABONE OL
- TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.