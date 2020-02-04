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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! 'de kaza nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı

İstanbul'dan gelen son dakika bilgisine göre Otoyolu girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 15:21 ABONE OL
Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! TEM'de kaza nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı

- TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! TEM'de kaza nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı
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