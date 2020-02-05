Annesi ve eşini pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

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Hatay'ın Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir süredir aile içi geçimsizlik yaşayan Ömer Yıldırım, eşi Pervin ve annesi Emine Yıldırım ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yıldırım, aracına gidip, pompalı tüfeği aldıktan sonra girdiği evde annesi Emine ve eşi Pervin Yıldırım'ı vurdu. Daha sonra tüfeği kendisine yöneltip ateşleyen Yıldırım, hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ömer Yıldırım, annesi Emine ve eşi Pervin Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Ailenin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.