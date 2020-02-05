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7 Şubat aktüel ürünler kataloğunda sürpriz indirim fırsatı! listesinde bu hafta neler var?

aktüel ürünler kataloğu yeni listesini yayınladı. Cuma günleri hem dar gelirlileri düşünen hem de farklı ürünlerle karşımıza çıkan BİM marketleri bu hafta da çok konuşulacak indirimlere imza atıyor. Şubat ayının ikinci haftasından itibaren teknolojiden, gıdaya, kıyafetten, mutfak malzemelerine yüzlerce üründe binlerce fırsat bulunacak. Bu haftanın fırsat ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ‘’ 7 Şubat kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kataloğun ilk sayfasında şüphesiz en dikkat çeken ürünleri LG K11 cep telefonu, Philips Powerlife buharlı ütü oldu. Peki 7 Şubat 2020 ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte indirim listesi!

Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 09:03 ABONE OL
BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğunda sürpriz indirim fırsatı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

aktüel ürünler listesi kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden kaliteli ve indirimli ürünleri raflarda göreceğiz. Kış mevsiminde olmamızla birlikte polar kıyafetlerde inanılmaz fırsat indirimi yer aldı. On binlerce vatandaş ''7 Şubat kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cuma gününden itibaren geçerli olacak LG K11 Cep Telefonu 870 TL, Philips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü 199 TL, Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL, Braun Erkek Bakım Seti 139 TL'den satışa sunulacak. Hemen hemen her yaştan vatandaş Cuma günü indirime girecek mağazanın tüm indirimli ürünler listesini merak ediyor. Peki 7 Şubat ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte, 7 Şubat

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR? 7 ŞUBAT 2020

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizde, 7 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğuna bakabilir, indirimli ürünler listesinin fiyatlarına göre alışveriş yapabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğunda sürpriz indirim fırsatı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
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