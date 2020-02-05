5 Şubat Bugün okullar tatil mi edildi? Eğitime kar engeli: Erzincan, Bingöl, Van'da Bugün okullar tatil mi?

Bugün okullar tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından erken saatlerden itibaren araştırma konusu haline geldi. Ülke genelinde etkisini göstermekte olan kar yağışı birçok ilde eğitime bir günlük ara verilmesine sebep oldu. Valilikler tarafından gelen son dakika kar tatili açıklamalarının ardından karın etkili olduğu Diyarbakır, Bingöl, Van ve Erzincan gibi birçok ilde yaşayan öğrenci ve veliler yapılan açıklamaların detaylarını araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinde "5 Şubat bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtına ulaşabilir ve tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz… Peki, Bugün okullar tatil mi? İşte Diyarbakır, Bingöl, Van ve Erzincan gibi illerden gelen son dakika valilik açıklamaları…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİK SON DAKİKA AÇIKLAMALARI!

Kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara tedbir almak amacıyla birçok ilde eğitime ara verilmesi vatandaşlar tarafından beklenirken haberimizin devamından "Bugün okulların tatil edildiği illere" ulaşabilir ve son gelişmeleri takip edebilirsiniz…

İşte detaylar...