Bugün Van'da okullar tatil mi? 5 Şubat Van Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!

Valilikler tarafından gelen son dakika açıklamaları ile birçok ilde eğitime bir günlük ara verildiği duyuruldu. Etkisini ciddi oranda göstermekte olan kar yağışının ardından vatandaşlar Bugün Van'da okullar tatil mi sorusuna yanıt ararken hava durumu ile ilgili de detayları merak ediyor. Birçok ilde etkisini göstermekte olan kar yağışı özellikle ulaşımda aksaklıklara sebep oluyor. Peki, Bugün Van'da okullar tatil mi? 5 Şubat Van valiliği tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklaması ve tüm detaylar haberimizde…

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? VALİ DUYURDU!

Birçok ilde etkisini gösteren kış mevsimi özellikle doğu kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Haberimizin devamından Van valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklamasına ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar;