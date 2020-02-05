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Bugün 'da mi? 5 Şubat Van Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!

Ülkenin özellikle doğu kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Bugün 'da mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahminlerinde bazı illerde gün içerisinde yağışların etkisini sürdüreceğini belirtirken öğrenci ve veliler valilikler tarafından yapılacak olan kar tatili açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Peki, Bugün Van'da okullar ? 5 Şubat Bugün hangi illerde okullar tatil? Van hava durumu ve tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 08:23 ABONE OL
Bugün Van'da okullar tatil mi? 5 Şubat Van Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!

Valilikler tarafından gelen son dakika açıklamaları ile birçok ilde eğitime bir günlük ara verildiği duyuruldu. Etkisini ciddi oranda göstermekte olan kar yağışının ardından vatandaşlar Bugün 'da mi sorusuna yanıt ararken ile ilgili de detayları merak ediyor. Birçok ilde etkisini göstermekte olan kar yağışı özellikle ulaşımda aksaklıklara sebep oluyor. Peki, Bugün Van'da okullar ? 5 Şubat Van valiliği tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklaması ve tüm detaylar haberimizde…

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? VALİ DUYURDU!

Birçok ilde etkisini gösteren kış mevsimi özellikle doğu kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Haberimizin devamından Van valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklamasına ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Bugün Van'da okullar tatil mi? 5 Şubat Van Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!
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