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Son dakika: Cezaevi firarisinin evinden cephanelik çıktı

'dan gelen son dakika bilgilere göre uzun süredir aranan cezaevi firarisi evinde yakalandı. Firarinin evini resmen cephaneliğe çevirdiği de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonrası kıskıvrak yakalanan İ.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa’da jandarmanın operasyon düzenlediği cezaevi firarisinin evinde jandarma köpeği ile yapılan aramada cephanelik bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika: Cezaevi firarisinin evinden cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize işlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Haliliye ilçesinde ikamet eden cezaevi firarisi İ.Ş. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Jandarma köpeği ile yapılan aramada ev ve eklentisinde bulunan sera içerisinde toprağa gömülü vaziyette 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet yandan şarjörlü makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız şarjörlü otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait 2 adet kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 1 adet makineli tabancaya ait şarjör, 16 adet mermi, 27 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Şüpheli şahsın yapılan aranma kaydı sorgulamasında, hükümlü ve tutuklunun kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, kanuna muhalefet, yaralama, hırsızlık ve hakaret suçlarından aranma kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Cezaevi firarisinin evinden cephanelik çıktı
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