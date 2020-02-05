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Çığ bölgesine İl Müdürü görevlendirildi

'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ikinci çığ faciasında arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van İl Müdürünün yerine AFAD İl Müdürü bölgeye gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 17:19 ABONE OL
Çığ bölgesine Muş AFAD İl Müdürü Veysi As görevlendirildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci kez çığ faciası meydana geldi. İkinci çığ faciasında 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ve 12 sivil vatandaş olmak üzere 26 kişi yaşamını yitirdi. Olayda arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın yerine Muş İl AFAD Müdürü Veysi As, çığ bölgesine görevlendirildi. AFAD Muş İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgeye Muş AFAD Müdürlüğü olarak tam donanımlı 2 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma personeli, 1 enformasyon memuru ve il müdürünün intikal ettiği kaydedildi.

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Çığ bölgesine Muş AFAD İl Müdürü Veysi As görevlendirildi
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