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nedir, nasıl oluşur? Çığ düşmesini önlemek için ne yapılır? İşte detaylar

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği sonucu kayıp olan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. İlk belirlemeler doğrultusunda 30 kişi kurtarılırken, toplamda 23 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olayın ardından pek çok vatandaş arama motoru üzerinden ‘, nasıl oluşur?’ gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bitki örtüsü olmayan bölgelerde tabakalar halinde birikmiş kar yığınlarının yamaçtan aşağıya doğru kaymasına çığ düşmesi denir. Haberimizin içerisinden çığ düşmesi ile ilgili bilgilere ulaşabilir, ‘çığ düşmesini önlemek için ne yapılır?’ sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 15:59 ABONE OL
Çığ düşmesi nedir, nasıl oluşur? Çığ düşmesini önlemek için ne yapılır? İşte detaylar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi ile arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtarma ekibinin üzerine ikinci çığ düştü. İlk belirlemelere göre ise, toplamda 30 kişi kurtarılırken 23 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Hal böyle olunca vatandaşlar da arama motoru üzerinden Çığ düşmesi nedir, neden olur? ve Çığ düşmesini önlemek için ne yapılır? gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar…

ÇIĞ DÜŞMESİ NEDİR? NEDEN OLUR? ÇIĞ DÜŞMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILIR?

Haberimizin içerisinden çığ düşmesi ile ilgili bilgilere ulaşabilir, çığ düşmesi önlemek için ne yapılır? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

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Çığ düşmesi nedir, nasıl oluşur? Çığ düşmesini önlemek için ne yapılır? İşte detaylar
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