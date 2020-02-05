Çığ düşmesi nedir, nasıl oluşur? Çığ düşmesini önlemek için ne yapılır? İşte detaylar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi ile arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtarma ekibinin üzerine ikinci çığ düştü. İlk belirlemelere göre ise, toplamda 30 kişi kurtarılırken 23 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Hal böyle olunca vatandaşlar da arama motoru üzerinden Çığ düşmesi nedir, neden olur? ve Çığ düşmesini önlemek için ne yapılır? gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar…

ÇIĞ DÜŞMESİ NEDİR? NEDEN OLUR? ÇIĞ DÜŞMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILIR?

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