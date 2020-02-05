Deprem fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nınAkhisar ilçesi dün 4.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Valilik, saat 20.55'te meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. İlçede gün içinde 5 deprem daha oldu. İlk deprem saat 04.27'de 4.0 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Daha sonra, saat 04.28'de 3.4, 19.47'de 4.3 büyüklüğünde olmak üzere toplam 6 sarsıntı yaşandı. Ayrıca 20'nin üzerinde sarsıntı daha kaydedildi. Öte yandan depremin vurduğu Elazığ''ın Sivrice ilçesinde saat 01.19'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Muğla Marmaris açıklarında da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının, Dodecanese'nin 80, Marmaris'in ise 168 kilometre açıklarında yaşandığı kaydedildi.