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Dönemin eşkıyasını yakaladı

’de yol keserek silahlı yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs 14 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi () ekipleri tarafından yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 14:39 ABONE OL
Dönemin eşkıyasını JASAT yakaladı

Edinilen bilgilere göre, 14 yıl önce Yusuf Sürücüoğlu isim şahıs hakkında varsayılan 'suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vakti silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan' dolayı 2006 yılında 10 yıl hapis cezası verildi. 14 yıldan bu yanan aranan şahıs JASAT timinin sıkı takibi sonrası Acıpayam ilçesinde çalıştığı bir kömür ocağında yakalandı.

İŞÇİ KILIĞINA GİREREK YAKALADILAR

JASAT timi şahsı yakalamak için Maden Tetkik ve Arama (MTA) görevlisi kılığına girerek şahsa ulaştı. Kömür ocağında yakalanan Sürücüoğlu'nun üzerinde kendi adına düzenlenmiş 2 sahte nüfus cüzdanı buldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sürücüoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dönemin eşkıyasını JASAT yakaladı
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