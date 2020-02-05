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Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi

'daki depremde eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi de yaralı kurtarılan 'e, jandarma personeli enkazda buldukları oğluna ait nüfus cüzdanını verdi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 11:43 ABONE OL
Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi

Elazığ'daki depremde eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi de enkazdan yaralı çıkarılan Hüseyin Civelek'e, jandarma personeli enkazda buldukları oğluna ait kimliği teslim etti.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda ailesiyle yaşayan ve 13 yaşındaki oğlu Zekeriya ile yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucunda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Civelek (45), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde taburcu edildi.

Enkaz altında kalan eşi Ayşe (46) ve diğer oğlu Muhammed Salih'i (9) kaybeden Civelek'i, kaldığı yakınlarına ait evde jandarma personeli ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, kadın jandarma personeli, "Muhammed Salih'e ait kimliğe ulaşıldı. Rabbim sabır versin." diyerek enkazda buldukları nüfus cüzdanını babaya teslim etti.

Sevdiklerini depremde kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Civelek, "Allah razı olsun. Teşekkür ederim." diyerek, oğlundan kalan tek hatırayı aldı.

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Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi
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