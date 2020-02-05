Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Erzincan ve Erzurum'da 6 Şubat yarın okullar tatil mi? Valilik'ten Erzincan ve Erzurum için kar tatili açıklaması var mı?

ve 'da 6 Şubat yarın ? Valilik'ten Erzincan ve Erzurum için kar tatili açıklaması var mı?

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan ve 'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Dünden bu yana şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına neden oluyor. Öyle ki, her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci 'Erzincan ve Erzurum'da okullar yarın tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Şubat 2020 Perşembe Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik'ten açıklama yapıldı mı? Hava durumu bilgileri ile son dakika detaylarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 17:18 ABONE OL
Erzincan ve Erzurum'da 6 Şubat yarın okullar tatil mi? Valilik'ten Erzincan ve Erzurum için kar tatili açıklaması var mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Erzincan ve Erzurum'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Erzincan ve Erzurum'da okullar yarın tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ERZURUM VE ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 ŞUBAT

Peki, MEB veya Valilik tarafından Erzincan ve Erzurum için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan ve Erzurum'da 6 Şubat yarın okullar tatil mi? Valilik'ten Erzincan ve Erzurum için kar tatili açıklaması var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN