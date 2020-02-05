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Eski sevgilisini sokakta tabancayla vurarak yaralayan saldırgan yakalandı

'in Buca ilçesinde, eski kız arkadaşı S.B.'yi (38) işe gitmek için sokakta yürüdüğü sırada tabancayla vurarak ağır yaralayan A.B., yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:07 ABONE OL

Olay, geçen cumartesi sabahı saat 07.00 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan S.B.'yi, sokakta yürüdüğü sırada ayrıldığı erkek arkadaşı A.B. tabancayla kurşunladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, A.B. kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan S.B., Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, eski sevgiliyi bu sabah yolda yürüdüğü sırada yakaladı. Gözaltına alınarak, polis merkezine götürülen A.B.'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Eski sevgilisini sokakta tabancayla vurarak yaralayan saldırgan yakalandı
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