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Ev fareleri yakalandı

'de ikametlerden ziynet hırsızlığı yapan 4 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 15:21 ABONE OL
Ev fareleri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi mahallesinde ve Kılıçaslan mahallesinde bulunan ikametlerden ziynet hırsızlığı yapılmasının ardından harekete geçti. M.A. (25), A.M. (23) G.M. (28) ve S.K.'nın (29) olaya karıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Ev fareleri yakalandı
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