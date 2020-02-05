Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Van'da çığ faciasının olduğu bölgede üçüncü çığ uyarısı

Son dakika: 'da çığ faciasının olduğu bölgede üçüncü çığ uyarısı

-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde son dakika gelişmesi olarak üçüncü bir çığ uyarısı yapıldı. 23 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 16:01 ABONE OL
Son dakika: Van'da çığ faciasının olduğu bölgede üçüncü çığ uyarısı

Son dakika uyarısı: Çığ faciasının olduğu bölgede üçüncü bir çığ uyarısı daha geldi.

23 CANIMIZI KAYBETTİK

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 8 jandarma personeli, 9 sivil, 3 korucu ve 3 itfaiyeciyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselmişti.

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

Son dakika: Van'da 2 çığ 23 can aldı! Bakan Soylu ve Vali Bilmez'den açıklamalar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Van'da çığ faciasının olduğu bölgede üçüncü çığ uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN