Gizlice kesilen ağaçları için gözyaşı döktü

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BUGÜN NELER OLDU

Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı Mahallesi'nde Mehmet Erdoğan Dölek'e ait bahçedeki zeytin ağaçları kesildi. Yaklaşık 40 zeytin ağacının balta ile dibinden kesildiğini belirten Dölek, "Balta sesi duyulmaz mı? Bu kadar ağacımı katletmişler kimse duymamış. Şimdi ben ne yapacağım. Benim çocuklarımın geleceği bu bahçeye bağlıydı. Bizim başka bir gelir kaynağımız yok. 100-150 civarı zeytin ağacım var ama bugün 40'ın üzerinde ağacım katledildi. Nasıl kıydılar bu ağaçlara" diye konuştu. Anlaşmazlık yaşadığı kişiler olduğunu belirten Dölek, bu kişilerin isimlerini jandarmaya verdiğini açıkladı. Yetkililerin bahçesinde inceleme yapmasını beklediğinin altını çizen Dölek, ağaçlarını kesen kişi ya da kişilerin biran önce yakalanmasını istediğini sözlerine ekledi.