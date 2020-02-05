Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Haberler | Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? | Basın Bildirisi

Haberler | ’den son dakika kar yağışı uyarısı: ’a kar ne zaman yağacak? | Basın Bildirisi

2020 yılının ilk kar yağışı için ’a peş peşe uyarılar geldi. Kar karışık yağmurun beklendiği tarihlerdeki tahminler güncellendi ve iki gün için arka arkaya kar yağışı uyarısı yapıldı. Genel Müdürlüğü’nün hemen ardından da İstanbul Valiliği vatandaşları kar yağışı konusunda uyardı. Peki, bugün nasıl olacak? Bugün itibariyle genelinde etili olmaya başlayan rüzgarlı havanın ardından mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşecek. Bugün İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin batı kesimlerinde başlayacak olan yağışlar sabaha karşı yerini kar yağışı ve karla karışık yağmura bırakacak.  İşte 5 Şubat Çarşamba tarihli hava durumu tahmin raporları ve kar yağışı ile ilgili son dakika haberler…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 07:11 ABONE OL
Haberler | Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? | Basın Bildirisi

Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son tahminlerine göre yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve bazı bölgelerimizde de fırtına bekleniyor. Havaların soğumasıyla birlikte devam eden yağmur yağışları yerini kar yağışı ve karla karışık yağmura bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika kar yağışı uyarılarının ardından ili için bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valiliği, beklenen kar yağışına ilişkin flaş bir açıklama yayımladı. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Haberimizde, meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarına erişebilirsiniz.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ – BİRÇOK İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

İşte illerimize göre beklenen hava sıcaklıkları, saatlik ve haritalı olarak beklenen hava olayları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haberler | Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? | Basın Bildirisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN