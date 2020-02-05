Haberler | Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? | Basın Bildirisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve bazı bölgelerimizde de fırtına bekleniyor. Havaların soğumasıyla birlikte devam eden yağmur yağışları yerini kar yağışı ve karla karışık yağmura bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul ili için bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valiliği, beklenen kar yağışına ilişkin flaş bir açıklama yayımladı. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Haberimizde, meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarına erişebilirsiniz.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ – BİRÇOK İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

İşte illerimize göre beklenen hava sıcaklıkları, saatlik ve haritalı olarak beklenen hava olayları…