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’dan korkunç haberi: Kavga ettiği eşinin kafasını kesti, sokakta yürüdü! Görüntüler anbean kameraya kaydedildi

’dan gelen görüntüleri adeta kan dondurdu. Olay ülkenin kuzeyinde yer alan Uttar Pradesh bölgesindeki Bahadurpur köyünde meydana geldi. 30 yaşındaki Akhilesh Rawat (30) ile eşi Rajani (26) evin içerisinde bilinmeyen bir sebepten kavga etmeye başladı. Öfkeden deliye dönen koca, kavganın ardından evin dışına çıkardığı eşinin başını sokak ortasında kesti. Korkunç görüntüler kameralara anbean yansırken, cani kocanın eşini öldürdükten sonra yaptığı ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 16:48 ABONE OL
Hindistan’dan korkunç son dakika haberi: Kavga ettiği eşinin kafasını kesti, sokakta yürüdü! Görüntüler anbean kameraya kaydedildi

'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesinde yaşanan olayı adeta kan dondurdu. İki yıl önce dünya evine giren Akhilesh Rawat ile Rajani çifti, bilinmeyen bir sebepten dolayı evlerinde kavga etmeye başladılar. Kavganın alevlenmesi ile birlikte öfkeden deliye dönen cani koca, eşini evin dışına çıkardı ve başını kesti. Kan donduran görüntüler kameralara anbean yansırken, cani kocanın yaptıkları bu kadarla da sınırlı kalmadı. Öte yandan yerel haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, cani kocanın polis karakoluna doğru yürürken bulunup gözaltına alındığı belirtildi. İşte o korkunç olayın ayrıntıları…

HİNDİSTAN'DA KAN DONDURAN OLAY! KAVGA ETTİĞİ EŞİNİN KAFASINI KESTİ

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki Bahadurpur köyünde Akhilesh Rawat adlı 30 yaşlarındaki adam, 26 yaşındaki Rajani isimli eşiyle kavga etti.

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Hindistan’dan korkunç son dakika haberi: Kavga ettiği eşinin kafasını kesti, sokakta yürüdü! Görüntüler anbean kameraya kaydedildi
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