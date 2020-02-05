Hindistan’dan korkunç son dakika haberi: Kavga ettiği eşinin kafasını kesti, sokakta yürüdü! Görüntüler anbean kameraya kaydedildi

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesinde yaşanan son dakika olayı adeta kan dondurdu. İki yıl önce dünya evine giren Akhilesh Rawat ile Rajani çifti, bilinmeyen bir sebepten dolayı evlerinde kavga etmeye başladılar. Kavganın alevlenmesi ile birlikte öfkeden deliye dönen cani koca, eşini evin dışına çıkardı ve başını kesti. Kan donduran görüntüler kameralara anbean yansırken, cani kocanın yaptıkları bu kadarla da sınırlı kalmadı. Öte yandan yerel haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, cani kocanın polis karakoluna doğru yürürken bulunup gözaltına alındığı belirtildi. İşte o korkunç olayın ayrıntıları…

HİNDİSTAN'DA KAN DONDURAN OLAY! KAVGA ETTİĞİ EŞİNİN KAFASINI KESTİ

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki Bahadurpur köyünde Akhilesh Rawat adlı 30 yaşlarındaki adam, 26 yaşındaki Rajani isimli eşiyle kavga etti.