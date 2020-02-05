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Dehşet görüntüleri! İki grup arasında silahlar konuştu

Dehşet görüntüleri anbean görüntülendi! ’da gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce silahlar konuştu. İki kişinin silahla vurulduğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 11:36 ABONE OL
Dehşet görüntüleri! İki grup arasında silahlar konuştu

Olay, geçtiğimi gece saat 03.00 sıralarında Beykoz'un Çubuklu Mahallesi Kireçocağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Cadde üzerinde 2 kişiye kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra yaralıları, Beykoz Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, silahlı saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Beykoz’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga kamerada | Video

Öte yandan silahlı kavga güvenlik kamerası yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki grubun birbiriyle itişerek tartıştığı daha sonra silahına davranarak vurduğu ve arabasına binerek olay yerinden kaçtığı yansıyor.

Beykoz'da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu 2 yaralı | Video

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Dehşet görüntüleri! İki grup arasında silahlar konuştu
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