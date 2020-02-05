İnstagram Profili Dondurma - 2020 Geçici Kalıcı (Instagram Giriş ile hesap dondurma ve Instagram kapatma linki)

Instagram hesabını dondurmaya karar veren kişiler doğru yerdeler. Uygulama üzerinde bu işlemi gerçekleştiremeyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya platformunun resmi internet sitesinden gerçekleştirilen Instagram dondurma ve Instagram silme işlemini bu başlık altından da yapabilirsiniz. Sabah.com.tr'nin Instagram dondurma sayfasına tıklayarak işlemleri yapacağınız sayfaya geçebilirsiniz. 2020 Türkçe Geçici ve Kalcı Instagram dondurma, silme ve kapatma için ayrıntıları inceleyiniz. İşte Instagram giriş ile dondurma linki!

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ ADIM ADIM ANLATIMI

Instagram dondurma işlemini bu başlık altında adım adım sizler için anlattık. Çeşitli nedenlerden dolayı hesabını geçici veya kalıcı olarak silmek isteyen kişiler doğru yerdeler. Aşağıdaki anlatımı okuyarak Instagram dondurma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram dondurma yapmak için;

Aşağıdaki linke tıklayarak sabah.com.tr'nin Instagram dondurma sayfasına gidiniz.

''Dondur'' butonuna tıkladıktan sonra işlemi yapacağınız sayfaya yönlendirileceksiniz.

Daha sonra karşınıza ''hesabınızı neden kapatmak istiyorsunuz'' sorusu çıkacak. Burada bir neden belirtiniz.

Instagram dondurma veya silme işlemi için belirttiğiniz nedenin ardından sayfanın aşağısında yer alan ''hesabı geçici olarak kapat'' veya ''hesabı kalıcı olarak sil'' butonuna tıklayınız.

Son adım olarak hesabınızın şifresini girerek bu işlemi başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM SİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ YAPANLAR DİKKAT!

Instagram hesabını kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar yapılan işlemin ardından belirli bir süre boyunca hesabına giriş yapmaması gerekiyor. 15 gün içerisinde Instagram hesabınıza girerseniz bu işlem iptal edilecektir. Aynı durum Instagram dondurma işleminde de geçerlidir. Dondurulan Instagram hesaba girildiği an yeniden aktif hale gelir.

KALICI VE GEÇİCİ INSTAGRAM SİLME

Geçici olarak Instagram hesabını kapatmak isteyenler Instagram dondurma sekmesi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilir. Kalıcı olarak hesap silmek isteyenler ise Instagram'ın resmi internet sitesi üzerinden silme sekmesini açması gerekmektedir.

INSTAGRAM'DA EN ÇOK KULLANILAN ÖZELLİKLER

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'ın en aktif kullanılan özelliği fotoğraf paylaşmadır. Her gün milyonlarca kişi anlık durumunu arkadaşları ile bu platform sayesinde paylaşabilir. Paylaşılan story'ler ise 24 saat sonra silinir.

Instagram'da bir diğer popüler özellik ise sesli mesaj gönderme ve görüntülü konuşma olarak bilinir. Listenizde ekli olan arkadaşlarınız ile ister sesli ister görüntülü olarak konuşma imkânına da sahipsiniz.

INSTAGRAM'DA SIKÇA SORULAN SORULAR

INSTAGRAM DONDURMA ÖZELLİĞİ UYGULAMADA YER ALACAK MI?

Instagram, henüz bu özelliği uygulama üzerinden kullanıcılar ile paylaşmış değil. Instagram dondurma işlemi şu an için sadece resmi niternet sitesi üzerinden yapılıyor. İlerleyen dönemlerde ise uygulama üzerinden de bu işlemin yapılması bekleniyor.