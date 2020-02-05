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'de bir kadını silahla başından yaralayan zanlı yakalandı

'in Buca ilçesinde bir kadını tabancayla ağır yaraladıktan sonra kaçan zanlı gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:23 ABONE OL

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Şubat'ta bir kadını silahla başından yaraladıktan sonra kaçan zanlı A.B'nin kaçabileceği adresler üzerinde çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen S.B'nin (38) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Olay

Buca ilçesi Yenigün Mahallesi'nde 1 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde S.B, işe gitmek için oturduğu binadan çıktığı sırada eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen A.B. tarafından başından silahla vurulmuştu.

Ağır yaralanan S.B, hastaneye kaldırılırken zanlı olay yerinden kaçmıştı.

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İzmir'de bir kadını silahla başından yaralayan zanlı yakalandı
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