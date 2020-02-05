Kar topu oynarken yanmışlardı! Esrarengiz olayda son dakika gelişmesi

Afyonkarahisar'da Atatürk İlkokulu öğrencileri, 10 Ocak'ta teneffüslerde bahçede kar topu oynamış, okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından koyu renkli tahriş lekeleri tespit edilmişti. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen çocukların birçoğu taburcu edilmişti. O dönem ajansların da son dakika olarak duyurduğu bu olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı. Öyle ki, esrarengiz olarak değerlendirilen bu olayın nedeni oldukça merak ediliyordu.

NEDENİ BELLİ OLDU

AFAD İl Müdürlüğü tarafından çocuklardan alınan pantolon, ayakkabı ve çorap ile okul bahçesinden alınan su örneklerinin, İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla gönderildiği Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Laboratuvarındaki analiz sonuçları açıklandı.

İşte, son dakika haberinin tamamı;