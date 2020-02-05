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Kız arkadaşı için annesini bıçakladı!

'de, M.C.K. (17) iddiaya göre, sevgilisi ile görüşmesine karşı çıkan annesi Yasemin K'yı (33) bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli M.C.K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 10:16 ABONE OL
Kız arkadaşı için annesini bıçakladı!

Olay gece saatlerinde Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin K. oğlu M.C.K.'nın Konya'da yaşayan sevgilisi ile görüşmesine karşı çıktı. Anne-oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrası M.C.K. mutfaktan aldığı bıçakla annesine saldırdı. Kasığından yaralanan Yasemin K., kaçarak komşularına sığındı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yasemin K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Olayın şüphelisi M.C.K. ise, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.C.K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kız arkadaşı için annesini bıçakladı!
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