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nedir? ’ın ölüm nedeni olarak açıklanan künt travması neden olur?

İnsan vücudunda darbe ve yaralanmaya sebep olan ’ın ölüm nedeni olarak duyurulmuştu. Helikopter kazasında 41 yaşında hayatını kaybeden ünlü basketbolcunun ölümüyle alakalı ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Son olarak hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin de kazaya bağlı 'künt travma' olduğu açıklandı. Spor tutkunu bir ailenin çocuğu olan Kobe Bryant’ın NBA All Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncusu gibi pek çok rekora imza atan ödülü vardır. Peki ? Kobe Bryant’ın ölüm nedeni olarak açıklanan künt travması neden olur? Tedavisi var mı?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:14 ABONE OL
Künt travması nedir? Kobe Bryant’ın ölüm nedeni olarak açıklanan künt travması neden olur?

ABD'li ünlü basketbolcu , California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) unutulmaz oyuncularından 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Son olarak Kobe Bryant'ın ölüm nedeni olarak tanısı konulmuştu. Bunun üzerine arama motorunda vatandaşlar '' , neden olur?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kobe Bryant'ın ölüm nedeni olarak açıklanan künt travması neden olur? Künt travması nedir?

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Künt travması nedir? Kobe Bryant’ın ölüm nedeni olarak açıklanan künt travması neden olur?
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