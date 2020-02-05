Künt travması nedir? Kobe Bryant’ın ölüm nedeni olarak açıklanan künt travması neden olur?

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) unutulmaz oyuncularından 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Son olarak Kobe Bryant'ın ölüm nedeni olarak künt travması tanısı konulmuştu. Bunun üzerine arama motorunda vatandaşlar '' Künt travması nedir, neden olur?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kobe Bryant'ın ölüm nedeni olarak açıklanan künt travması neden olur? Künt travması nedir?