Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Lüks otelde son dakika taciz skandalı! "Yönetici tarafından cinsel saldırıya uğradım"

Lüks otelde son dakika taciz skandalı! "Yönetici tarafından cinsel saldırıya uğradım"

Bir organizasyon şirketinin çalışanı olan K.C. isimli kız, lüks bir otelin odasında dehşeti yaşadı. Çalıştığı organizasyon şirketinin yönetici M. Y., kadın çalışanını asansöre bindirdikten sonra taciz etmeye başladı. Genç kadın polise verdiği ifadede M.Y.’yi ittiğini, bir kat çıktıklarını ve sonrasında yaşadığı dehşeti anlattı. Cinsel tacizden kaçmaya çalışırken kendisini odaya sürüklediğini ve kapıyı kapttığını söyledi. Sapık yöneticinin, iş yerinde birçok kişiye cinsel tacizde bulunduğunu ancak herkesin işten atılmaktan korktuğu için sustuğunu aktardı. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 08:26 ABONE OL
Lüks otelde son dakika taciz skandalı! Yönetici tarafından cinsel saldırıya uğradım

İstanbul'da lüks bir otelde yaşanan olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada da destek tweetleri ile çok konuşulan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Bir düğün organizasyonu esnasında, şirket çalışanı olan genç kadın adeta dehşet gecesi yaşadı. Yöneticisi M. Y. Tarafından önce asansörde, sonra da otel odasında cinsel tacize uğrayan kadın yaşadıklarını polis ifadesinde anlattı. Olay, önceki gün İstanbul'da yaşandı. Alcoholoco isimli organizasyon şirketinin yöneticisi, aynı şirkette çalışan kadın çalışanını önce asansöre çağırdı.

"TACİZ ETMEYE ÇALIŞINCA..."

İstanbul'da lüks bir otelde düzenlenen düğünü organize eden Alcoholoco şirketinin yöneticisi Mustafa Y. tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden K.C., cumartesi gecesi yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lüks otelde son dakika taciz skandalı! "Yönetici tarafından cinsel saldırıya uğradım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN